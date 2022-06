Monitor 24 cale do 2000 zł. Przegląd ciekawych modeli

Dobry monitor nie musi być zawsze tworzony z myślą o grach. Oczywiście wyśrubowane parametry z reguły pomagają w szybkiej rozgrywce, lecz sprzęt może być zaprojektowany np. dla grafików. Za przykład posłuży nam 24-calowy Asus ProArt PA248QV z matrycą IPS . Ważna informacja jest taka, że nie jest to monitor dla zaawansowanych grafików, profesjonalistów wymagających wysokiego pokrycia Adobe RGB, którzy nie mogą sobie pozwolić na oszczędności w tym zakresie. Mimo tego jest to całkiem ciekawa propozycja dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z grafiką, obróbką zdjęć, obróbką wideo i szuka monitora, który nie będzie pochodził z możliwie najwyższej półki cenowej, ale zaoferuje np. wysokie pokrycie przestrzeni sRGB (Asus zadeklarował 100% pokrycie), matową matrycę, fabryczną kalibrację z certyfikatem Calman .

Nadszedł czas na monitor gamingowy do 2000 zł, więc za przykład posłuży nam Asus TUF Gaming VG259QM z matrycą IPS i proporcjami 16:9. Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD) i przekątna 24 cale jest optymalnym zestawieniem, ponieważ na znacznie większym ekranie mogłoby się to prezentować trochę gorzej (do większych przekątnych z reguły lepiej mieć wyższą rozdzielczość). Krótki czas reakcji powinien zadowolić większość graczy, nawet tych wymagających, ponieważ 1 milisekunda to dobra wartość. Oczywiście decydując się na zakup monitora do gier, warto uzbroić się w wydajny komputer, który zapewni płynność na takim poziomie, że bez problemu wykorzystamy zalety ekranu. To jedna z mniej ciekawych sytuacji, gdy mimo wysokiego odświeżania i niskiego czasu reakcji, tak naprawdę nie możemy liczyć na zadowalającą pracę karty graficznej i procesora.