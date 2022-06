Monitor 4K. Czy warto kupić monitor 4K UHD?

Wiele zależy od konkretnych potrzeb danej osoby. Dobrze jest powiedzieć sobie wprost, że do zwykłego przeglądania stron internetowych, edytowania tekstu czy sprawdzania poczty, w zupełności wystarczy np. monitor o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (Full HD). Kwestia zakupu monitora 4K ma sens wtedy, gdy pojawia się u nas wyraźna potrzeba na taki sprzęt. Dobrym przykładem może być fakt, że na co dzień zajmujemy się edycją materiałów wideo, edycją zdjęć, tworzeniem grafiki, pracą w różnego rodzaju specjalistycznych programach. Jeżeli bardziej szczegółowy, ostrzejszy obraz i więcej przestrzeni roboczej przekładają się na efekty naszej pracy, to po prostu jest to inwestycja, która ma sens.

W przeciwieństwie do zwykłego Full HD, Ultra HD oferuje nam około cztery razy więcej pikseli w wyświetlanym obrazie, więc zauważymy to również w zastosowaniach rozrywkowych. Niektórzy decydują się na zakup monitora 4K wyłącznie dlatego, że lubią oglądać filmy 4K. Powodem może być również posiadanie mocnego komputera i chęć grania w gry w rozdzielczości 4K, a więc podziwianie grafiki na naprawdę ostrym obrazie.

AOC U2879VF jest przykładem taniego monitora 4K, który da się znaleźć w cenie do 1000 zł. Można tu liczyć na częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz, co w zupełności wystarczy do standardowych zastosowań. Zawód mogą odczuć na przykład zapaleni gracze, ponieważ wielu miłośników dynamicznych gier lubi mieć znacznie wyższe odświeżanie. Mimo tego trzeba zaznaczyć, że ogrywanie gier przy 60 Hz jest czymś w pełni możliwym i wiele osób nie odczuje żadnego dyskomfortu. Czas reakcji w AOC U2879VF wynosi 1 ms, co uchodzi za optymalną wartość. Zastosowana matryca to TN, przekątna ekranu to 28", monitor obsługuje AMD FreeSync, dzięki czemu tak zwane rozrywanie obrazu (screen tearing) jest niwelowane.