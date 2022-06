Monitor 27 cali do 1000 zł. Przegląd ciekawych modeli

Samsung Odyssey G3 to sprzęt zaprojektowany z myślą o wymagających graczach. Taki 27" monitor do 1000 zł sprawdzi się w większości szybkich tytułów, w których użytkownik powinien wykazać się precyzją i refleksem. Wiele osób jest zdania, że wysokie odświeżanie obrazu przekłada się m.in. na szybsze reakcje ze strony gracza, a dodatkowo sporo osób twierdzi, że po prostu gra im się wtedy bardziej komfortowo. Jest to powodem, w związku z którym miłośnicy rozrywki elektronicznej często chcą mieć na przykład ekrany o częstotliwości odświeżania 144 Hz . Właśnie taka wartość charakteryzuje model Samsung Odyssey G3.

Przy okazji warto wspomnieć również o czasie reakcji, który w monitorze Odyssey G3 jest na poziomie 1 ms. Osoby traktujące temat gier poważnie z reguły zwracają na to uwagę. Jest to sprawdzane m.in. metodą GTG (Gray To Gray), co informuje o czasie jaki jest potrzebny do przełączenia piksela między dwoma stanami szarości, a mierzy się to w milisekundach. Wartość zbliżona do 1 ms zadowala większość fanów szybkich i wymagających gier.