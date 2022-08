Laptopy z bezsennością: gdy złożoność szkodzi [OPINIA]

Co to wszystko oznacza? Nowe systemy wymagają UEFI, zaawansowanych sterowników i oprogramowania układowego, zarządzają wydajnością całkowicie automatycznie i bez naszej kontroli, a dotychczasowe metody debugowania stały się nieaktualne. O detalach wie Microsoft, Intel i może kilku fanatycznych pasjonatów, z którymi trudno się dogadać.

Zachowują się tak urządzenia kosztujące po kilkanaście tysięcy złotych. Przez pewien czas rozwiązaniem było całkowite wyłączenie Connected Standby, ale wraz z usunięciem planów zasilania i nadejściem nowych platform Intela, jest to dziś niemożliwe. Pozostaje w kółko aktualizować BIOS i liczyć na to, że w końcu problem zniknie (co często jednak ma miejsce i wersja 45 aktualizowanego co 3 dni UEFI w końcu rozwiązuje kłopot). Ale poza tym bardzo często użytkownicy zaczynają po prostu wyłączać urządzenia, zamiast je usypiać, aby z tym nie walczyć.