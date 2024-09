LibreOffice 24.8.2 do pobrania. Usunięto ponad 80 błędów

Pakiet LibreOffice 24.8.2 jest już dostępny do pobrania dla każdego, kto chce być na bieżąco z nowościami w darmowym oprogramowaniu biurowym. Jak podają twórcy, to co do zasady niewielkie wydanie, ale wprowadzono w nim ponad 80 poprawek względem poprzedniego LibreOffice 24.8.1.