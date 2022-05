LibreOffice Writer: Jak wstawić tabelę?

LibreOffice to funkcjonalny pakiet biurowy i do tego całkowicie bezpłatny. Głównym programem wchodzącym w skład pakietu, jest Writer. Procesor tekstu, wyjątkowo rozbudowany, może konkurować z rozwiązaniami płatnymi. Edytor ma spore możliwości, a jedną z nich jest wstawianie tabel do tekstu. Poniżej tłumaczymy, jak to zrobić.