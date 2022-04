LibreOffice Writer: jak zapisać plik w formacie PDF?

LibreOffice Writer to rozbudowany edytor tekstu, w którym przygotujemy nawet najbardziej złożone dokumenty. Jest on darmowy i może z powodzeniem zastąpić Worda spod znaku Microsoftu. Jedną z czynności, którą dość często wykorzystuje się w edytorze, jest możliwość zapisu pliku bezpośrednio do formatu PDF.