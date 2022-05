LibreOffice Writer: jak wstawić numer strony?

Program Writer z pakietu LibreOffice to świetne narzędzie do pisania tekstów. To bardzo rozbudowane oprogramowanie, przez co użytkownik w pierwszych chwilach może mieć trudności z odnalezieniem się. Problemy można mieć zwłaszcza, gdy przesiedliśmy się z programu Word z pakietu Microsoft Office. Jedna z podstawowych funkcji programu, wstawienie numeru strony lub stron w już utworzonym dokumencie, jest jednak bardzo prosta do nauczenia.