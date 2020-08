Logitech M720 Triathlon — myszka bezprzewodowa do zaawansowanych zadań biurowych

Ostatnio na blogu pojawiło się wiele znanych oraz dopiero co mających swoją premierę urządzeń wskazujących. Do ścisłej czołówki należy zaliczyć modele skierowane dla graczy, ale także do zaawansowanej pracy biurowej. Jak na razie plakietkę lidera zgarnia flagowy model producenta - Logitech MX Master 3, którego wzornictwo i możliwości, zachęcą niejednego do zakupu. Co, jeśli nie zechcemy wydawać fortuny na nową myszkę a mamy w planie zakup nieco tańszego odpowiednika, wymienionego powyżej modelu? Chyba mam propozycję.

Na rynku pojawiło się urządzenie, które miało za zadanie konkurować z flagową linią MX, posiadając wiele usprawnień droższego modelu, nie umniejszając mu swoją jakością i specyfikacją. Logitech postawił więc na sprawdzone rozwiązania, inicjując w nowym modelu technologię Easy-Switch, błyskawiczne przewijanie i oferując długi czas działania na jednej ... baterii.

Wytrzymałość i uniwersalność

Mimo iż nowa myszka została przedstawiona jako produkt budżetowy, to należy pamiętać, że celuje ona znacznie wyżej. Można by rzec, że model ten kryje się w cieniu znanej i cenionej serii MX, ale w kilku aspektach jest nawet od niej lepsza. Jednym z nich jest dla przykładu cena, która nie zwala z nóg, a oferuje całkiem dobry stosunek do jakości.

Urządzenie otrzymujemy zapakowane w plastikową obwolutę, w której znajdziemy dodatkowo kartonik z krótką instrukcją obsługi i pierwszymi krokami, zmierzającymi do poprawnego sparowania urządzenia. W zestawie nie mogło zabraknąć nadajnika Unifying działającego w paśmie 2,4 GHz. Gdy wyjmiemy myszkę z opakowania od razu zwrócimy uwagę, iż mamy do czynienia z modelem idealnie spasowanym pod dłoń osoby dorosłej. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, a jej zewnętrzna powierzchnia podzielona została na dwa segmenty, różniące się materiałem pokrycia. Pod przyciskami PPM i LPM mamy do czynienia ze szczotkowanym plastikiem a w miejscu, gdzie dłoń spoczywa na myszce, producent pokrył ją wysokiej jakości gumą. Dzięki takiemu zabiegowi mysz nie wyślizguje się z ręki.

Jeśli już jesteśmy przy omawianiu wyglądu zewnętrznego myszki, należy wspomnieć o zastosowanej między przyciskami rolce grawitacyjnej, oferującej błyskawiczne, jak i skokowe przewijanie. Należy pochwalić fakt zaimplementowania tej funkcji z droższego modelu, gdyż wielu osobom właśnie takiej opcji brakowało w budżetowych modelach biurowych. Rolka została wykonana z aluminium i pokryta gumą. Powyżej znajduje się przycisk do zmiany trybu pracy rolki a tuż nad nim dioda informująca o stanie baterii.

Na lewej krawędzi znajdują się cztery przyciski funkcyjne. Trzy z nich widzimy gołym okiem, a czwarty został skrzętnie ukryty. Dwa pierwsze przyciski odpowiadają za funkcje cofania i ponaglania kart w przeglądarkach internetowych, ale są również w pełni konfigurowalne w dedykowanym oprogramowaniu producenta. W przypadku trzeciego z nich, mamy do czynienia z opcją Easy-Switch, uprawniającą do szybkiego przełączania kursora aż do trzech połączonych bezprzewodowo urządzeń. Każdorazowe kliknięcie w trzeci klawisz, opisany na obudowie liczbami 1,2,3 - uprawnia do przełączania się między odbiornikami. Ostatni z przycisków został umiejscowiony pod kciukiem tuż przy dolnej krawędzi myszki. Domyślnie oferuje on włączenie osi czasu otwartych zadań w Win10, ale i to możemy później zmienić.

Urządzenie nie posiada wejścia ładującego na obudowie, gdyż model ten wspiera baterię AA, która od momentu wyjęcia myszki z pudełka oferowała pełnię mocy. Wedle zapewnień producenta czas, jaki uzyskamy na takiej baterii, będzie oscylował w granicach 2 lat działania. Trzeba przyznać, że jest to bardzo zadowalający wynik, biorąc pod uwagę, iż nie wszyscy mają głowę do częstego ładowania urządzeń bezprzewodowych. Pod klapką na baterię, znajduje się także specjalne wgłębienie na dorzucany do zestawu odbiornik Unifying.

Na spodzie znajdziemy również zamontowane teflonowe ślizgacze, ułatwiające poruszanie myszki po płaskich powierzchniach, szczególnie na podkładkach materiałowych i twardych, plastikowych. Tuż przy sensorze optycznym, znajduje się przełącznik zasilania myszki.

Specyfikacja techniczna

Sensor - optyczny

Rozdzielczość - 1000 dpi

Liczba przycisków - 8

Łączność - 2,4 GHz / Bluetooth

Zasięg pracy - do 10 m

Zasilanie - bateria AA

Czas pracy - do 24 miesięcy

Wymiary - 115 x 74 x 45 mm

Waga - 135 g

Przygotowanie do pracy

By należycie przygotować tytułową myszkę pod zaawansowaną pracę, należy pobrać dedykowane oprogramowanie ze strony producenta - Logitech Options. Podobnie jak Logitech G HUB, aplikacja skupia się na prostych rozwiązaniach, mających na celu odpowiednią personalizację przycisków, trybu pracy oraz przygotowanie do pracy w trybie Flow. Aplikacja dzieli się na trzy zakładki. Każda z nich odpowiada za inny aspekt konfiguracji. Pierwsza z nich - Mysz, daje możliwość odpowiedniej konfiguracji przycisków, rolki oraz wyboru odpowiednich skrótów przy konfiguracji bocznej.

W drugiej zakładce skorzystamy z opcji ustawienia szybkości wskaźnika oraz spersonalizujemy szybkość i kierunek przewijania na rolce. Możliwe jest także skorzystanie z ustawiania profili pod dodatkowe aplikacje, które po ich uruchomieniu, automatycznie aktywują wcześniej przygotowany schemat ustawień.

Funkcja Logitech Flow opiera się na zewnętrznym programie i służy do poprawnego sparowania myszki z dwoma a nawet trzema urządzeniami jednocześnie. W tym celu należy w dodatkowych urządzeniach zainstalować aplikację Logitech Options i sparować myszkę przy użyciu odbiornika USB bądź za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth. Następnie należy podłączyć komputery pod tą samą sieć internetową, by umożliwić łatwą pracę oraz przenoszenie plików między oknami.

Niestety, ale na tym kończą się opcje konfiguracyjne myszki Logitech M720 Triathlon. Gdy wejdziemy w zaawansowane tryby programu, będziemy w stanie sprawdzić wersję oprogramowania układowego, kopię zapasową ustawień oraz określić tryb powiadomień. Zabrakło mi niestety funkcji sprawdzania stanu akumulatora w podglądzie procentowym - mamy tylko minimalny wgląd w panel działania.

Użytkowanie w praktyce

Z myszki korzystam już jakiś czas i nie miałem z nią do tej pory żadnych problemów. Wszystko działa tak jak powinno co bardzo umila pracę i nie powoduje zmęczenia nadgarstków zbędnymi ruchami. Możliwości techniczne urządzenia uprawniają do szybkiej pracy na wielu otwartych oknach a w przypadku funkcji Flow - na wielu komputerach jednocześnie. Bardzo ułatwia mi to pracę na programach montażowych oraz podczas wyszukiwania treści filmowych i zdjęciowych. Z myszki korzystam w większości w pracy, ale miałem także epizod związany z graniem. Chciałem sprawdzić, czy gryzoń ten sprawdzi się także w dynamicznej wymianie ognia, ale czegoś mi w niej zabrakło. Być może to przyzwyczajenie do G502 Lightspeed HERO i jego niskiego czasu reakcji, ciężko powiedzieć.

Ogólnie to już wiem, że myszka nie radzi sobie za bardzo z wymagającymi grami wojennymi, ale za to uprawnia do bezproblemowej rozrywki w trzeciego Wieśka. Natomiast w pracy korzysta się z niej bardzo przyjemnie - jest szybka, pełna możliwości a jej czas pracy będzie więcej niż zadowalający. Podczas testów długofalowych, częstych przesiadek na inne systemy oraz pracy w trudnych warunkach, Logitech M720 Triathlon spisywał się wzorowo.

Podsumowanie

Muszę przyznać, że jestem bardziej niż zaskoczony rezultatami, jakie uzyskałem przy korzystaniu z recenzowanej myszki komputerowej. Model ten charakteryzuje się dobrej klasy specyfikacją techniczną i zaimplementowanym trybem Flow, który docenią osoby pracujące na wielu ekranach / komputerów. Miłym dodatkiem jest również scroll grawitacyjny, który umila pracę na długich dokumentach i bogatych stronach internetowych.

Otrzymujemy więc długi czas na jednym ładowaniu oraz sporą ilość aspektów technicznych wpływających na wydajną pracę, oraz w kilku przypadkach - rozrywkę. Obecnie Logitech M720 Triathlon możemy zakupić za około ~190 zł* co może się okazać sporą gratką dla osób poszukujących tanich, ale i sprawdzonych rozwiązań w zaawansowanej pracy biurowej. Polecam :)