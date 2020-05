mBank i PKO BP już w Huawei AppGallery. Tak jakby

Udostępnij:

Huawei zapowiadał, że wkrótce zasili swój sklep AppGallery aplikacjami bankowymi i słowa dotrzymał. Oto użytkownicy smartfonów chińskiego producenta zyskują dostęp do mBanku, a także PKO BP. Poniekąd – bo jest mały haczyk.

Ogłoszenie o dodaniu aplikacji mBank i IKO (PKO BP) do AppGallery ma tak naprawdę dwie strony – dobrą i złą, a właściwie marketingową i praktyczną.

Z jednej strony obydwie apki faktycznie trafiły do sklepiku Huawei, z drugiej zaś niczego to w obecnej sytuacji nie zmienia, gdyż mowa o wersjach napisanych pod kątem Usług Google. Mówiąc prościej, są one dostępne tylko dla tych, którzy posiadają model smartfonu jeszcze sprzed blokady Google i całkowitego przejścia na Huawei Mobile Services. A to z kolei oznacza, że każdy zainteresowany może je pobrać po prostu ze Sklepu Play.

Ktoś powie, że w takim wypadku niniejszą premierę można potraktować jako irracjonalną. I zgoda – jeśli mówimy o aspekcie czysto użytkowym. Inaczej jest w kontekście marketingowym. Jak udowodnił Huawei, współpraca z największymi polskimi bankami stale się rozwija, a migracja na HMS to tylko kwestia czasu. Zresztą, taką narrację producent prowadzi wprost.

Jest więc zbyt wcześnie na strzały z korków od szampana, ale fani sprzętu Huawei mogą czuć się częściowo uspokojeni. Aplikacje bankowe dla HMS Core prędzej czy później będą.