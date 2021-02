mBank zapowiada przerwę w działaniu mKantoru. Klienci nie zlecą też przelewów ekspresowych

Udostępnij:

mBank poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej, że w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone prace techniczne, w związku z którymi klienci nie będą mogli skorzystać z wybranych usług.

Pierwsza krótka przerwa techniczna będzie miała miejsce w nocy z 25 na 26 lutego. W godzinach 23:00-1:00 klienci nie będą mieli dostępu do usługi mKantor. Nie skorzystają z niej zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i w aplikacji mobilnej.

Kolejna przerwa została zaplanowana na niedzielę 28 lutego. W związku z pracami technicznymi klienci w godzinach 00:00-04:00 nie zlecą przelewów ekspresowych.

mBank przeprasza za wszelkie utrudnienia i przypomina, że wszystkie aktualne informacje o przerwach można znaleźć na stronie internetowej banku.

Przypominamy, że kilka tygodni temu mBank wystosował komunikat, w którym zaapelował do swoich klientów korzystających z portali ogłoszeniowych i aukcyjnych, by z uwagą czytali i reagowali na wiadomości SMS z linkami, gdyż mogą one prowadzić do fałszywych formularzy. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

Mobilną aplikację mBanku na Androida i iOS-a można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.