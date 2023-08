Mapy w internecie. Sprawdź zasięg LTE, pogodę i nie tylko

Internetowe mapy mogą pomóc rozwiązać wiele problemów, w tym między innymi łatwiej ustawić antenę telewizyjną, przeanalizować kiepski zasięg komórkowy, zidentyfikować zagrożenia w okolicy czy sprawdzić dostępne pasma internetu LTE, co pomoże podjąć decyzję, czy warto wybrać bezprzewodowy dostęp do sieci w domu lub mieszkaniu. Co najważniejsze, wszystkie tego rodzaju mapy są dostępne za darmo, ale nie mają związku z typową nawigacją i popularnymi Mapami Google.