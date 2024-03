Plus zwiększył zasięg sieci i światłowodu. Sprawdź dostępność

Plus podaje również, że w zasięgu 5G Ultra jest obecnie 6 mln osób w Polsce. W ramach tej technologii wykorzystywana jest agregacja 3 pasm - 2600 i 2100 MHz z masztów 5G oraz dodatkowo 1800 MHz w ramach sieci LTE. W zasięgu takiego rozwiązania ma być teraz 257 miejscowości w Polsce dzięki wykorzystaniu niespełna 1000 stacji bazowych. W 2024 roku Plus planuje uruchomienie agregacji w paśmie C, co oznacza teoretyczną prędkość pobierania do 2 Gb/s.