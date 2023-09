Mapy Google i fotowoltaika. Nowe narzędzie zmienia wszystko

O szczegółach Solar API wykorzystującym Google Maps można przeczytać na blogu Google'a. Założenie jest proste - to narzędzie, które może pomóc wszystkim myślącym o zakupie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej. API potrafi obrazować nasłonecznienie i na bieżąco oblicza opłacalność energetyczną danej instalacji na wybranych budynkach - do tego wykorzystywane są zdjęcia satelitarne znane z Google Maps. Pozwala to przewidzieć czas zwrotu za fotowoltaikę przy zadanych cenach energii oraz odpowiednio rozplanować panele na dachu z wykorzystaniem kreatora.