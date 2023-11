Odświeżone Mapy Google. Zmianę widać gołym okiem

Aktualizacja Map Google trafiła do użytkowników nieco z zaskoczenia. Pierwsze doniesienia o pracach nad odświeżonymi kolorami mapy pojawiały się jeszcze w sierpniu, ale dotyczyły tylko wybranych użytkowników , w praktyce w ramach tekstów A/B. Od połowy listopada w sieci masowo pojawiają się jednak doniesienia o aktywacji nowych kolorów Google Maps w kolejnych komputerach i telefonach . Odświeżony interfejs widzimy już także w redakcji.

Zmiana zdecydowanie nie jest kosmetyczna. Nowe kolory Map Google są wyraźnie inne niż wcześniej. Podczas przeglądania mapy na pierwszy rzut oka widać nieco inne barwy wód, terenów zabudowanych i zielonych , co sprawia że całość wydaje się bardziej czytelna, zwłaszcza podczas przeglądania powiększonej mapy w miastach i na obrzeżach. Wyraźnie zmienił się także kolor trasy w nawigacji, który znacznie wyróżnia się na tle mapy. Główna droga oznaczona jest wyraźną, granatową linią.

Zmiany w Mapach Google są widoczne nie tylko w przeglądarce, ale także w smartfonach, a wcześniej odnotowano nowe kolory również w Androidzie Auto. Chociaż co do zasady nowe kolory są już zapewne udostępniane wszystkim użytkownikom, w redakcji wciąż mamy konta Google, w przypadku których nowe kolory nie są aktywne. Użytkownicy muszą więc najpewniej uzbroić się w cierpliwość, nim aktywacja nowych kolorów Google Maps po stronie serwera trafi do każdego.