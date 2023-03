Będzie nowość w Mapach Google. Trwają testy funkcji

O nowości zauważonej w Mapach Google donosi serwis 9to5Google . Tym razem aktualizacji doczekała się nie wersja mobilna – a przeglądarkowa, w której to zmiany wizualne nie są wprowadzane zbyt często , a dotyczą odświeżonego paska bocznego. Producent postanowił umieścić w belce nowe elementy pozwalające usprawnić proces wyszukiwania interesujących miejsc na mapie.

Zmiana dotyczy rozbudowania w rozwijanym menu bocznym sekcji "Recents" (ostatnie) i "Saved" (zapisane). W obu zakładkach umieszczono odpowiednio: ostatnie odwiedzone oraz zapisane miejsca. Lokacje z obu zakładek po zmianach będą automatycznie grupowane w taki sposób, aby planowanie każdej podróży przebiegało tak sprawnie, jak to możliwe.

Jak wynika z grafiki, która przedstawia testowaną funkcję: każdy punkt w obszarze jednego miasta trafi do zbiorczej zakładki, aby w przyszłości łatwiej dotrzeć do interesujących miejsc planując konkretną podróż. To swoista implementacja funkcjonalności zakładek, które oferują przeglądarki internetowe. W jednym miejscu pojawią się zbiory potencjalnie interesujące dla użytkownika tworzone na podstawie zapisanych wyszukiwań i podróży.