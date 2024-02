Mapy Google mają nowy interfejs. Kolejna zmiana w aplikacji

Zmianę interfejsu Google Maps udało się zauważyć w aplikacji na Androida w wersji 11.113.x, ale nie u każdego. Jak zwykle należy się więc spodziewać, że Google wdraża modyfikację transzami i może minąć jeszcze wiele tygodni, nim każdy użytkownik Map zauważy nowy interfejs u siebie. Naturalnie dobrą praktyką jest aktualizowanie aplikacji na bieżąco , by nie przegapić jakiejkolwiek zmiany, ale warto wiedzieć, że poprawiony interfejs może być równie dobrze aktywowany po stronie serwera.

Opisywane nowości są kolejnymi z ostatnich dni, które udało się zauważyć w Google Maps. Wcześniej opisywaliśmy między innymi nowe wskazanie temperatury i jakości powietrza widoczne na mapie oraz budynki 3D , które pojawiły się w Androidzie Auto. Niestety w każdym z tych przypadków nowe funkcje nie są widoczne od razu u wszystkich użytkowników , ale to typowa praktyka Google'a związana z udostępnianiem nowych opcji na taką skalę.

Aby zauważyć nowości u siebie, nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość. W niektórych przypadkach pomocne okazuje się wymuszenie zatrzymania Map Google w ustawieniach aplikacji w Androidzie. Część użytkowników sygnalizuje, że ponowne uruchomienie aplikacji uaktywnia wówczas nowe opcje. Nie jest to jednak regułą, ale w niektórych przypadkach może prowadzić do szybszego uzyskania dostępu do nowości.