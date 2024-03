Ważny komunikat w Google Maps. Musisz podjąć decyzję

Google zmienia domyślny sposób zapisywania danych przez oś czasu - jedną z funkcji Map Google , która pomaga użytkownikom odtwarzać przebieg pokonywanych tras (o ile korzystają z włączonej historii lokalizacji ). Od 15 września 2024 roku oś czasu będzie zapisywać lokalizację użytkownika jedynie lokalnie w smartfonie, a co za tym idzie - nie uda się jej odtworzyć w przypadku uszkodzenia telefonu lub po jego zmianie i ponownym zalogowaniu na wybrane konto Google.

To istotna zmiana względem obecnego działania osi czasu, która zapisuje dane wyłącznie na serwerach Google'a, więc opisywany problem nie występuje . Użytkownicy, którzy zdecydowali się włączyć historię lokalizacji w telefonie mają więc pewność, że ich dane (choć zapisywane w chmurze, co nie każdemu musi się podobać z uwagi na bezpieczeństwo), będą dostępne po zalogowaniu w nowym urządzeniu .

Zmiana domyślnej lokalizacji zapisywania historii przez Mapy Google to ruch, który Google zapowiadał już wcześniej. W związku z tą modyfikacją, użytkownicy z włączoną historią lokalizacji w Mapach Google, muszą do 15 września przeanalizować ustawienia i mogą to zrobić od razu po otrzymaniu powiadomienia e-mail.