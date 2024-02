Budynki 3D w Mapach Google. Nowość w Androidzie Auto

Budynki 3D w Mapach Google w Androidzie Auto to nowa opcja w systemie, o której pisze serwis 9to5Google. Jak wynika z obserwacji, domyślnie trójwymiarowe budynki na mapie są włączone, ale można z nich zrezygnować, zaglądając do ustawień Map Google w samochodzie. Budynki 3D na mapie w Androidzie Auto to opcja, która może pomóc odnaleźć się w nowych miastach, gdzie znajduje się sporo specyficznych budowli. Jest to bez wątpienia dodatkowy punkt odniesienia na ekranie nawigacji GPS.