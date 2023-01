Google Maps: Android Auto może powodować problem z GPS-em

O szczegółach problemu pisze serwis autoevolution. Jak się okazuje, kierowca może trafić na sytuację, w której Mapy Google przestają wyświetlać właściwą lokalizację dopiero wtedy, gdy działa system Android Auto. Naturalnym wnioskiem wydaje się więc, że to system dla kierowców jest źródłem utrudnień. Co więcej, trudno winić za to najnowszego Androida Auto 8.7. To wydanie jest bowiem dostępne w sieci dopiero od kilku godzin, a usterka zdaje się występować dłużej - jest więc najpewniej związana z wydaniem 8.6.