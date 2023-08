Android Auto: przełącznik aktywuje nowość w Mapach Google

Nowe opcje związane z samochodami elektrycznymi, które miały trafić do Map Google w Androidzie Auto to temat znany już od miesiąca. Wypłynął tuż po premierze Androida Auto 9.9, a teraz wszystko wskazuje na to, że nowe ustawienia trafiają do kolejnych użytkowników. Wystarczy odwiedzić ustawienia w samochodzie i zmienić "Ustawienia pojazdu elektrycznego", by po ponownym uruchomieniu Androida Auto zobaczyć w Mapach Google nowe cele w nawigacji.