Mapy Google: w 2025 roku może zniknąć jedna z funkcji

O znalezisku w testowym wydaniu Google Maps informuje serwis Android Authority . Po sprawdzeniu kodu w aplikacji v11.134.0103 Beta okazało się, że wśród przygotowywanych treści komunikatów pojawiły się nowe, wskazujące na wycofanie funkcji "Obserwowania miejsc" w aplikacji mobilnej . To funkcja, która dzisiaj dostępna jest wśród zakładek Zapisane na dole ekranu po uruchomieniu Google Maps w telefonie.

Wszystko wskazuje na to, że nowa opcja miałaby zniknąć z aplikacji w styczniu 2025 roku, więc komunikat będzie najpewniej wyświetlany nieco wcześniej. Obecnie funkcja ta nie cieszy się widocznie zbyt dużą popularnością. Teoretycznie pozwala na śledzenie informacji o wybranych miejscach z mapy, ale już teraz nie da się w oczywisty sposób z niej skorzystać. Użytkownik powinien móc dodawać do obserwowania kolejne miejsca podczas przeglądania Google Maps, ale w stabilnym wydaniu aplikacji widać już tylko przycisk "Zapisz" służący w innym celu - do zapisywania na później adresów.