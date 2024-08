Masz Androida? Natychmiast usuń te aplikacje. Raz na zawsze

Sklep Google Play oferuje multum aplikacji na Androida, które z pewnością przysłużą się użytkownikom. Niestety, co jakiś czas dowiadujemy się, że jakaś aplikacja stwarza zagrożenie. Tym razem nie jedna, lecz pięć aplikacji zostało zidentyfikowanych jako źródło złośliwego oprogramowania.

"W kwietniu 2024 r. odkryliśmy podejrzaną próbkę, która wydawała się być nową wersją Mandrake. Późniejsza analiza ujawniła aż pięć aplikacji Mandrake, które były dostępne w Google Play od 2022 do 2024 r. z ponad 32 000 instalacjami łącznie, pozostając niewykryte przez żadnego innego dostawcę" - informuje Kaspersky.

Mandrake to zaawansowana platforma służąca do szpiegowania, która po raz pierwszy została opisana przez Bitdefender w 2020 r. Teraz złośliwe oprogramowanie wróciło, chociaż będąc precyzyjnym trzeba podkreślić, że te aplikacje trafiły do Google Play w pierwszej połowie 2022 r., a dopiero teraz wykryto zagrożenie. Aplikacje były przez ten czas aktualizowane - np. ostatnia aktualizacja AirFS miała miejsce 15 marca 2024 r.