SMS z numeru 725714490. Każdy może go dostać

Wiadomości SMS o paczkach to codzienność, a nadawca może wykorzystywać m.in. numer 725714490. Chociaż treść SMS-ów może być różna, w praktyce znakomita większość dotyczy dopłaty niewielkiej kwoty na potrzeby realizacji dostawy. Ma to rzekomo pozwolić paczce na dalszą podróż do odbiorcy, co oczywiście nie ma związku z rzeczywistością. Wszystkie wiadomości mają wspólny mianownik - załączony skrócony link do spreparowanego serwisu szybkich płatności.