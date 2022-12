Wiadomości SMS o "dopłacie do paczki" czy "planowanym odłączeniu gazu" to codzienność w telefonach Polaków. Warto więc mieć pod ręką numer +48799448084 w książce adresowej. To kontakt do specjalistów z CERT Polska, który przyda się zwłaszcza w okresie przedświątecznym - kiedy podobnych wiadomości SMS można dostać najwięcej.