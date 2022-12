SMS z numeru 693347607. Każdy może go dostać

Wiadomość SMS o wstrzymaniu paczki może trafić do każdego. Ktoś deklaruje konieczność dopłaty niewielkiej kwoty rzędu 2,50 zł, ale w praktyce chce tylko wyłudzić dane i pieniądze. O kolejnym przypadku takiej wiadomości dowiedzieliśmy się od naszego czytelnika. W tym przypadku SMS został wysłany z numeru +48693347607.

SMS o niedopłacie do paczki to standard przed świętami. Oszuści liczą na roztargnienie swoich ofiar, które mogą machinalnie kliknąć link w obawie przed nieotrzymaniem przesyłki na czas. Wiadomość z numeru 693347607 dotyczy rzekomej niedopłaty na niewielką kwotę. To element ataku socjotechnicznego - odbiorca może nie chcieć dokładnie przeanalizować sprawy, tylko uznać, że "szybko dopłaci niewielką kwotę i będzie mieć problem z głowy" - nic bardziej mylnego.

SMS z numeru 693347607 skonstruowany jest tak, jak każde oszustwo tego rodzaju. "Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 2,50 PLN" - brzmi kluczowy fragment. Później pojawia się skrócony link, który prowadzi do spreparowanego systemu szybkich płatności. Ofiara jest przekonana, że dopłaca niewielką kwotę, ale w praktyce nie loguje się do banku. Przekazuje jedynie login i hasło atakującym. Następny krok to próba kradzieży pieniędzy z konta.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS o wstrzymaniu paczki

Po otrzymaniu takiej lub podobnej wiadomości SMS, zalecamy przede wszystkim zachować spokój. Wszystkie SMS-y o podobnym wydźwięku to po prostu oszustwa. Zamówienie z pewnością zostało prawidłowo opłacone, a paczka dojdzie do odbiorcy na czas. Radzimy nie klikać załączonego linku, a ewentualne wątpliwości rozwiać we własnym zakresie w rozmowie ze sklepem lub przewoźnikiem.

Fałszywe SMS-y można również przekazywać do dalszej analizy zespołowi z CERT Polska. Należy przy tym pamiętać, by nie zgłaszać w ten sposób SMS-ów Premium. Przypominamy, że opisywany tu SMS z numeru 693347607 to tylko przykład. Analogiczne wiadomości można również dostać od innych nadawców.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl