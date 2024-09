Masz numer w Orange? Zwróć uwagę na fakturę

CERT Orange ostrzega przed podrobionymi fakturami od operatora, które w praktyce są skryptami instalującymi szkodliwe oprogramowanie. Klienci otrzymują w formie załącznika "fakturę", która wizualnie dobrze udaje autentyczny plik PDF. Na samej fakturze brakuje co prawda części danych, ale nie wczytując się w szczegóły, na pierwszy rzut oka faktycznie przypomina prawdziwy dokumenty wystawiany przez Orange.

Niestety w rzeczywistości nie jest to PDF, ale skrypt VBS. Jeśli użytkownik tego nie zauważy i machinalnie pobierze fakturę na komputer, po uruchomieniu zainstaluje w systemie szkodliwe oprogramowanie GuLoader. W następnym kroku zostanie z kolei pobrany dodatkowo trojan zdalnego dostępu Remcos RAT. Oszust jest wówczas w stanie zdalnie kontrolować komputer i odczytywać z niego dane, co może prowadzić do wyłudzenia poświadczeń logowania i kradzieży danych z kont (tym bankowego).