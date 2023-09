Masz takie słuchawki? Lepiej w nich nie zasypiaj

Słuchawki bezprzewodowe, zwane również "pchełkami" lub TWS-ami, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników. Nie dotyczy to wyłącznie modeli produkcji Apple, ale wszystkich tego typu urządzeń. Zagrożenie pojawia się w momencie, gdy zapomnimy wyjąć słuchawki z uszu przed zaśnięciem, co może prowadzić do przypadkowego połknięcia urządzenia.