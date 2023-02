Płacisz smartfonem? Liczba ataków rośnie w zatrważającym tempie

Liczba ataków na smartfony wzrosła od początku 2022 r. nawet o kilkaset procent – ostrzegają eksperci firmy Check Point Software. Tymczasem blisko 80 proc. Polaków korzysta z tego urządzenia na co dzień (CBOS), połowa użytkowników spędza przed ekranem po kilka godzin dziennie a blisko 75 proc. Polaków płaci za jego pomocą za zakupy (VISA).

Smartfon coraz częściej zastępuję nasz portfel – obecnie już 20 proc. Polaków używa smartfonu, płacąc za zakupy stacjonarne, a 71 proc. za zakupy dokonywane online. Jednocześnie większość Polaków (ponad 70 proc.) nie zabezpiecza swoich smartfonów. I to pomimo faktu, że połowa z nas doświadczyła ataku hakerskiego,a co piąty użytkownik kradzieży danych – wskazują eksperci firmy Check Point Research.

Okazuje się, że 39 proc. użytkowników smartfonów w Polsce nie zmienia regularnie hasła do bankowości internetowej, a 36 proc. do bankowości mobilnej. Aż 67 proc. badanych przyznało, że stosuje te same hasła w różnych miejscach.