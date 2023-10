Mogą pozbawić cię mieszkania. Przekręt, że nie pomoże nawet notariusz

Główny poszkodowany, czyli osoba, która miała nabyć nieruchomość, postanowiła jednak pociągnąć do odpowiedzialności także notariusza. Żądała ona odszkodowania w wysokości 150 tys. zł, ale zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji odrzuciły te roszczenia. Stwierdziły one, że notariusz, sprawdzając dowód, wykonał swoje obowiązki z należytą starannością. W orzeczeniu wskazano, że nie można wymagać od niego specjalistycznej wiedzy w zakresie fałszerstw dokumentów i podpisów.

To zmieniło się kilka lat temu, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zakazuje produkowania, sprzedawania i przechowywania dowodów osobistych dla kolekcjonerów w celu ich sprzedaży. Ustawa weszła w życie w 2019 r., ale fałszywe dowody tożsamości nadal można łatwo nabyć w Internecie, podając dowolne dane, w tym te uzyskane z różnych wycieków informacji. W obliczu orzecznictwa sądowego, konsekwencje takiego działania są łatwe do przewidzenia.

Zgodnie z radą Sekuraka, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ochronę naszychh danych, a przede wszystkim nie wysyłać skanów dowodu osobistego czy prawa jazdy bez konieczności. Numer PESEL, nazwisko, a nawet zdjęcie paszportowe to informacje, które wymagają najwyższej ochrony prywatności. Powinniśmy regularnie sprawdzać, czy nie staliśmy się ofiarami wycieku danych, co ułatwia m.in. baza danych Have I Been Pwned.