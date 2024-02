Windows 11: nowość w Zdjęciach. AI pomoże usunąć obiekty

Co ciekawe, wszystkie opcje związane z AI w aplikacji Zdjęcia docelowo trafią także do Windowsa 10. Usuwanie elementów grafiki to uzupełnienie wcześniej wprowadzonych możliwości rozmywania tła. Microsoft wdrożył je stosunkowo niedawno, oddając użytkownikom do dyspozycji kilka prostych suwaków, by modyfikować rodzaj rozmycia i jego intensywność.