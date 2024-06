Max w Polsce: jak założyć konto?

Max to platforma streamingowa, która zarządzana jest przez Warner Bros. Discovery. Uruchomiona została oficjalnie 11 czerwca, dając użytkownikom dostęp do tysięcy kultowych seriali , nagradzanych filmów oraz najnowszych produkcji kinowych takich producentów jak HBO, Max Originals, Discovery, Cartoon Network, DC, Adult Swim i wielu innych. Skorzystać z niej można z poziomu kompatybilnego SmartTV , a także urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą Androida oraz iOS-a .

Dostęp do platformy Max uzyskać można tylko i wyłącznie po zakupieniu subskrypcji. Oferowane są 3 pakiety - Podstawowy (19,99 zł/mc, 199 zł/rok) , Standardowy (29,99 zł/mc, 299 zł/rok) oraz Premium (49,99 zł/mc, 499 zł/rok) . Różnią się one między sobą ilością oferowanych treści wideo, jakością obrazu oraz liczbą dostępnych pobrań materiałów do odtworzenia w trybie offline. Więcej na ich temat znaleźć można na oficjalnej stronie platformy Max .

Kolejny etap tworzenia konta w usłudze Max to podanie podstawowych danych użytkownika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła (musi mieć co najmniej 10 znaków i nie więcej niż 4 powtarzające się znaki z rzędu). Należy także zaakceptować warunki korzystania, politykę prywatności i tym samym potwierdzić ukończony 18 rok życia poprzez wybranie przycisku Utwórz konto. Wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych drogą mailową jest opcjonalne .

Następny krok to podanie danych płatności. Do wyboru jest karta kredytowa, debetowa, bądź PayPal. Zdefiniowaną formę płatności zatwierdzamy klikając Zapłać teraz. Po pomyślnym opłaceniu subskrypcji uzyskujemy dostęp do treści wideo oferowanych przez Max. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli zrezygnować z dostępu do platformy to każde przedłużenie może zostać anulowane, przed jego jego rozpoczęciem.