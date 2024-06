Max w Polsce. Premiera serwisu VOD

Max to serwis zarządzany przez Warner Bros. Discovery, który oferuje między innymi filmy, seriale, programy dokumentalne, teleturnieje i inne treści znane m.in. z oferty stacji TVN i HBO. Niezależnie od wybranego pakietu, wszyscy subskrybenci dostaną także możliwość obejrzenia kompletnej transmisji z Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Dotychczasowi klienci korzystający z HBO Max automatycznie zostaną przeniesieni do nowego Max , a ich wykupione pakiety nie przepadną.

Osoby zainteresowane subskrybowaniem dostępu do Max mogą wybrać jeden z trzech pakietów. Podstawowy kosztuje niespełna 20 złotych miesięcznie (lub niecałe 200 rocznie) i daje dostęp m.in. do biblioteki TVN, seriali HBO, pozwala oglądać materiały jednocześnie na dwóch urządzeniach i oferuje jakość Full HD. Niestety równolegle wyświetlane są także reklamy. Topowy pakiet (niecałe 50 złotych miesięcznie lub niecałe 500 rocznie) pozwala już na oglądanie treści na 4 urządzeniach naraz, oferuje jakość 4K i Dolby Atmos oraz do 100 pobrań materiałów w celu dostępu offline.