MediaMarkt ostrzega. Uwaga na "rabat"

MediaMarkt apeluje do klientów, że w ostatnim czasie nasiliły się działania oszustów, którzy próbują wyłudzać dane osobowe i pieniądze , w tym przypadku podszywając się pod markę MediaMarkt. Tworzą fałszywe posty oraz reklamy w portalach społecznościowych, proponując sprzęt elektroniczny w nienaturalnie niskich cenach.

Oszuści są przy tym niestety coraz bardziej przebiegli i przygotowują materiały w taki sposób, że typowy odbiorca nie jest w stanie odróżnić treści od autentycznej. Jak podaje MediaMarkt, docelowe strony są niemal nie do odróżnienia od oficjalnej, bo oszuści m.in. bez skrupułów używają logo MediaMarkt , by uwiarygodnić swoje oszustwa.

Widząc takie oferty w sieci, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które od razu zdradzą, że mamy do czynienia z przekrętem:

Firma nie wysyła SMS-ów ani e-maili z linkami do stron, które nawołują do podania danych osobowych czy płatności w promocji lub konkursie. Kontakt SMS-owy może dotyczyć tylko korzyści (np. rabatów) dla członków programu lojalnościowego myMediaMarkt, którzy wyrazili na to zgodę, ale w wiadomościach tych nigdy nie pojawią się prośby o podanie danych osobowych czy kart kredytowych.