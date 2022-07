Microsoft Excel: jak zablokować kolumnę?

Excel to popularny arkusz kalkulacyjny, który znajdziemy w pakiecie biurowym Microsoft Office. Znajomość obsługi programów z pakietu to jedna z podstawowych umiejętności, które powinien nabyć każdy posiadacz komputera. Wśród podstawowych czynności, które mogą się przydać w codziennej pracy z programem Excel, jest możliwość blokowania kolumn . Oto jak to zrobić w tym popularnym arkuszu.

W przykładowym arkuszu w Excelu zablokujemy kolumnę D, co oznacza, że przesuwając się po arkuszu w prawą stronę, cały czas będzie widoczna treść do kolumny D włącznie , natomiast kolumny za nią będą się chować wraz z przesunięciem znacznika w prawo.

Pierwsze kroki kierujemy w Excelu na górne menu do sekcji Widok . Następnie zaznaczamy kolumnę E i nie jest to błąd - chcąc zablokować arkusz na kolumnie D, konieczne jest zaznaczenie kolumny E, bowiem blokowane są dane na lewo od zaznaczonej kolumny.

Od teraz w Excelu pojawi się charakterystyczna linia oddzielająca kolumny D i E. Kiedy przesuniemy znacznik w prawo, arkusz przesunie się w lewo, chowając kolumny niezablokowane, a my będziemy mieć "na sztywno" przypięte dane z kolumn od A do D. Pozostałe będą widoczne w zależności od potrzeb.

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel to potężne narzędzie wykorzystywane do wielu dużo bardziej skomplikowanych operacji. Za jego pomocą możemy przygotować plik z budżetem domowym czy operować na tabelach przestawnych z odpowiednio przygotowanymi makrami. Zanim dotrzemy do tak rozbudowanych funkcji, warto poznać podstawy, a opisane powyżej blokowanie kolumn bez wątpienia należy do nich zaliczyć.