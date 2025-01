Mixxx - darmowy program do miksowania muzyki

Mixxx to dostępne bezpłatnie oprogramowanie dla DJ-ów, które kierowane jest zarówno do stawiających pierwsze kroki, jak również doświadczonych twórców muzyki. Oferuje ono olbrzymie możliwości, a dzięki otwartemu kodowi źródłowemu i aktywnej społeczności użytkowników, funkcjonalność Mixxx stale się zwiększa.

Mixxx z powodzeniem można wykorzystać do tworzenia profesjonalnych miksów i setów muzycznych , a za sprawą intuicyjnego interfejsu w polskiej wersji językowej, łatwo odnajdą się w nim osoby dopiero rozpoczynające przygodę z miksowaniem.

Program obsługuje do czterech wirtualnych decków, co pozwala na miksowanie kilku utworów jednocześnie. Dzięki automatycznej synchronizacji BPM oraz wykrywaniu tonacji, Mixxx umożliwia łatwe dopasowanie utworów pod względem tempa i harmonii. Program wspiera również precyzyjną kontrolę nad punktami cue, które umożliwiają szybkie przejście do wybranych fragmentów utworu, oraz tworzenie pętli.