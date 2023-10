SMS o energii elektrycznej. Może trafić do każdego Polaka

Wiadomość SMS o energii elektrycznej jest wysyłana z numerów +48576090696 oraz +48793647562. Warto jednak pamiętać, że oszuści prawdopodobnie korzystają także z innych numerów. Z treści wiadomości dowiadujemy się, że na określony dzień zaplanowano odłączenie prądu, ale można temu zapobiec poprzez "uregulowanie należności" na podanym adresie. Link zawarty w wiadomości prowadzi jednak do fałszywej strony imitującej serwis szybkich płatności.

Jeżeli odbiorca wiadomości nie zorientuje się, że jest to próba oszustwa, na stronie docelowej zostanie poproszony o podanie danych swojej karty płatniczej lub zalogowanie się do bankowości elektronicznej. Niestety, formularz na stronie jest spreparowany, co oznacza, że wszystkie wprowadzone dane trafiają bezpośrednio w ręce oszustów. Przestępcy logują się potem na autentyczne konto w banku ofiary i próbują ukraść pieniądze z jej konta.