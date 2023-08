Mogą wziąć na ciebie kredyt. Nie potrzebują nawet dowodu

Specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa danych podkreślają, że dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość. Utrata tego dokumentu może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeśli nie zareagujemy odpowiednio szybko po kradzieży lub zgubieniu dowodu, może to prowadzić do sytuacji, w której nowy posiadacz wykorzysta nasze dane do różnych celów, takich jak uzyskanie pożyczki czy podpisanie umowy leasingowej.