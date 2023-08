Spoofing telefoniczny. Przekręt, po którym znikają pieniądze

Spoofing telefoniczny to jedna z najbardziej powszechnych form oszustw, które mogą być trudne do wykrycia. Oszust, który wykonuje taki atak, dzwoni z numeru telefonu, który nie jest jego własnym, a ofiara nie zawsze jest w stanie zrozumieć, z kim faktycznie rozmawia. Jest to zagrożenie, o którym warto wiedzieć.