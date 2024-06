Możesz dostać takie wezwanie. Policja tłumaczy, jak zareagować

Opisywany schemat znany jest od lat. Do losowych osób raz na jakiś czas trafiają e-maile, w których ktoś próbuje podszyć się pod jednostki policji i zastraszyć odbiorcę, sugerując, że toczy się w jego sprawie postępowanie związane z posiadaniem materiałów dla dorosłych. To próba wywołania strachu i zachęty do kontaktu pod podanym adresem e-mail. Jeśli potencjalna ofiara uwierzy w zagrożenie i spróbuje skontaktować się z atakującymi w wyniku "wezwania", w odpowiedzi otrzyma instrukcję co zrobić, by uniknąć konsekwencji rzekomego przestępstwa.