Masz WhatsAppa? W tych sytuacjach musisz uważać

Użytkownicy WhatsAppa mogą natknąć się na kilka powszechnych zagrożeń. Liczne raporty od czytelników potwierdzają regularne występowanie takich incydentów, co wskazuje na konieczność zachowania ostrożności. Poniżej przedstawiamy, na co zwrócić uwagę, aby unikać pułapek w WhatsAppie.

Jeżeli używasz WhatsAppa, istnieje ryzyko, że zetkniesz się z różnymi atakami. Na szczęście są one mniej powszechne niż oszustwa SMS-owe skierowane do szerokiego grona odbiorców, lecz warto wiedzieć, jakie metody stosują przestępcy.

Oszuści często podszywają się pod kupujących i proponują dokonanie transakcji przez WhatsAppa zamiast przez popularne platformy, takie jak OLX, Vinted czy Allegro. Mogą wtedy stosować dwa popularne scenariusze ataków: przekierowanie na fałszywą stronę firmy kurierskiej, na przykład DPD lub oferowanie nieistniejącej opcji płatności, na przykład przez InPost. Obie te formy są oszustwami i prowadzą do strat finansowych.

Przykładowe oszustwo na WhatsAppie © dobreprogramy | Czytelnik Piotr

Gdy użytkownik WhatsAppa nie rozpozna oszustwa, traci pieniądze. Atakujący skłoni go do otwarcia strony z linku w wiadomości, który rzekomo umożliwi "otrzymanie zapłaty za produkt". Taka metoda finalizacji transakcji nie istnieje. Pamiętajmy, że do otrzymania płatności wystarczy numer konta i nazwisko, bez potrzeby logowania się do bankowości czy podawania danych karty płatniczej.

Kolejne popularne zagrożenie na WhatsAppie to wyłudzanie 6-cyfrowego kodu weryfikacyjnego. W tym scenariuszu oszust wprowadza losowy numer telefonu jako login na WhatsAppie, a następnie wysyła do właściciela numeru SMS-a z prośbą o przesłanie kodu, który WhatsApp automatycznie wysyła na telefon ofiary. Jeśli użytkownik nie rozpozna podstępu i poda kod, atakujący zyskuje dostęp do jego konta.

Od tej chwili atakujący będzie odbierał wszystkie wiadomości kierowane do ofiary i może kontaktować się z jej znajomymi, podszywając się pod nią. To może prowadzić do dalszych oszustw, takich jak wyłudzenie pieniędzy "na Blika". Warto więc pamiętać, że 6-cyfrowy kod WhatsAppa jest poufny i nie należy go nikomu przekazywać.

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy również przypadki, które zaczynają się od zaczepnego SMS-a lub połączenia telefonicznego, w czasie którego automat odczytuje zachętę do skontaktowania się przez WhastAppa. Jeśli użytkownik uwierzy, że ktoś chce z nim nawiązać kontakt, może później paść ofiarą manipulacji i socjotechniki, w wyniku czego może również stracić pieniądze - na przykład po podaniu kodu Blik, aby wesprzeć rozmówcę w trudnej sytuacji finansowej. Należy pamiętać, że oszuści nie mają skrupułów i chętnie podszywają się nie tylko pod znajomych, ale i członków rodziny.