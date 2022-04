Przygotowaliśmy błyskawiczne omówienie laptopów z 14-calowymi ekranami. Są to nasze propozycje, lecz oczywiście można je wykorzystać jako dodatkową inspirację w trakcie poszukiwań najlepszego laptopa.

Najlepszy laptop 14 cali – Acer Swift 3 SF314

Acer Swift 3 SF314 to lekki laptop o konstrukcji wykonanej w całości z metalu. Jest względnie cienki charakteryzuje się niską wagą około 1,2 kg. Zastosowano w nim ekran z matrycą IPS o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 1920 x 1080 i odświeżaniu 60 Hz. Nie zabrakło matowej powłoki antyrefleksyjnej oraz technologii przyciemniania DC.

Źródło zdjęć: © Acer Laptop 14 cali Acer Swift 3

W cenie do 4000 zł można cieszyć się konfiguracją Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM LPDDR4X, dyskiem SSD 512GB (M.2 PCIe) oraz grafiką Intel Iris Xe Graphics (iGPU). Całkiem niezły wariant do zastosowań biurowych i nie tylko.

Najlepszy laptop 14 cali – Lenovo IdeaPad 5 14ALC0

Lenovo IdeaPad 5 może być ciekawą propozycją przy względnie niewielkim koszcie, ponieważ stosunek ceny do jakości jest zachęcający. Aluminiowa konstrukcja sprawia solidne wrażenie i przekłada się na estetykę na wysokim poziomie. Oczywiście nie jest to laptop do grania w wymagające tytuły, ale jako mobilny sprzęt do pracy będzie naprawdę niezłą opcją.

Źródło zdjęć: © Lenovo Laptop 14 cali Lenovo IdeaPad 5

Komfort użytkowania zapewni 14-calowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 i częstotliwość odświeżania 60 Hz. Ponadto klawiatura jest podświetlana i nie zabrakło czytnika linii papilarnych. W cenie około 3500 zł można cieszyć się konfiguracją z układem AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB.

Najlepszy laptop 14 cali – Asus Vivobook PRO 14X

Asus Vivobook PRO 14X ma 14-calowy ekran OLED NanoEdge, więc ramki są bardzo cienkie, a to z kolei przekłada się na lepszą immersję np. w trakcie oglądania filmów. Jest to sprzęt dobry zarówno do pracy, jak i korzystania z multimediów oraz przeglądania internetu. Prawdopodobnie wiele osób doceni solidnie wykonaną obudowę z aluminium. Pozytywne wrażenie dają również głośniki Harman Kardon.

Źródło zdjęć: © Asus Laptop 14 cali Asus Vivobook PRO 14X

Warto jeszcze podkreślić, że ekran charakteryzuje się rozdzielczością 2880 x 1800 i częstotliwością odświeżania 90 Hz. W cenie około 5200 zł można cieszyć się konfiguracją Intel Core i5-11300H, 16 GB RAM, dyskiem SSD 512 GB oraz zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe Graphics. Interesująca propozycja m.in. do home office.

Najlepszy laptop 14 cali – Dell Vostro 5410

Dell Vostro 5410 został zamknięty w cienkiej i lekkiej (ok. 1,4 kg) konstrukcji, która nie sprawi trudności podczas podróżowania. Użytkownicy przebywający poza domem prawdopodobnie docenią także dostępność ExpressCharge do szybkiego ładowania baterii od 0 do 80% w godzinę.

Źródło zdjęć: © Dell Laptop 14 cali Dell Vostro

Matowy 14-calowy wyświetlacz LED o rozdzielczości 1920 x 1080 pozwala na komfortową pracę. W cenie około 5000 zł można cieszyć się konfiguracją z procesorem Intel Core i5-11320H, 16 GB RAM, dyskiem SSD 512 GB oraz zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe Graphics. Krótko mówiąc, jest to solidny sprzęt do zastosowań biurowych i nie tylko. Dodatkowy komfort zapewnia podświetlana klawiatura oraz czytnik linii papilarnych.