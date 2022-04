Laptop wyposażony w 16-calowy ekran z odpowiednimi podzespołami może być idealny nie tylko do biura, ale i do rozrywki elektronicznej lub obsługi bardziej wymagających programów. Większy wyświetlacz sprawi, że sprzęt nie będzie zaliczał się do tych najbardziej mobilnych, lecz w zamian użytkownicy mają szansę cieszyć się podwyższonym komfortem pracy.