Laptop z ekranem 17 cali nie ma do zaoferowania mobilności na najwyższym poziomie, lecz w zamian może być bardziej komfortowy podczas pracy. Mniejsze zmęczenie wzroku to tylko jedna z potencjalnych zalet. Dodatkowo tego typu sprzęty z wysokim odświeżaniem ekranu oraz dobrymi podzespołami będą dobre zarówno do home office, jak i rozrywki elektronicznej.

Przygotowaliśmy błyskawiczny przegląd laptopów z 17-calowymi ekranami. Jest w czym wybierać, więc warto poszukać dobrej inspiracji do zakupów.

Najlepszy laptop 17 cali – Lenovo Legion 5

Wiele osób szuka 17-calowego laptopa zarówno do grania, jak i pracy. Kandydatem do takich zastosowań może być chociażby Lenovo Legion 5 z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, co będzie odczuwalne podczas rozgrywki w dynamicznych tytułach. Przekątna 17,3 cali oraz rozdzielczość 1920 x 1080 dają komfort podczas pracy. Taki matowy wyświetlacz z matrycą IPS może się okazać niezłym wyborem.

Źródło zdjęć: © Lenovo Laptop 17 cali Lenovo Legion 5

Nie każdy zwraca na to uwagę, ale niektórych użytkowników z pewnością ucieszy podświetlenie klawiatury, które przyda się w warunkach słabego oświetlenia. W cenie około 7000 zł można cieszyć się konfiguracją z procesorem AMD Ryzen 5 5600H, 32 GB RAM, dyskiem SSD 1000 GB oraz grafiką Nvidia GeForce RTX 3060 i AMD Radeon Graphics. Krótko mówiąc, jest to dobry wybór do realizacji zadań służbowych, ale przy okazji pozwoli na granie.

Najlepszy laptop 17 cali – Acer Nitro 5

Niektórzy potrzebują mocniejszego sprzętu do pracy, ponieważ korzystają z bardziej wymagających programów. Inni po prostu chcą urządzenia do home office, które później posłuży jeszcze do rozrywki elektronicznej. Za kandydata do realizacji takich celów warto podać na przykład Acer Nitro 5 z 17,3-calowym matowym ekranem IPS, którego częstotliwość odświeżania jest na poziomie 144 Hz – w sam raz do wielu szybkich gier. Rozdzielczość to 1920 x 1080 pikseli.

Źródło zdjęć: © Acer Laptop 17 cali Acer Nitro 5

W cenie około 6000 zł można cieszyć się konfiguracją z kartą Nvidia GeForce RTX 3060. Przy okazji warto wspomnieć, że dostęp do takiej grafiki pozwala czerpać radość z uroków między innymi ray tracingu, co ma duży wpływ na atrakcyjniejszy wygląd wirtualnych światów. Ponadto w takiej cenie będzie też procesor AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM i dysk SSD 1024 GB.

Najlepszy laptop 17 cali – Asus ROG Strix G17

Asus ROG Strix G17 to laptop gamingowy, który oczywiście może służyć również do pracy. Nie brakuje tu dodatków lubianych przez graczy, jak chociażby wielokolorowego podświetlenia klawiatury. Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli i przekątna 17,3 cali umożliwiają komfortowe korzystanie ze sprzętu. Warto zaznaczyć, że odświeżanie jest na wysokim poziomie 144 Hz, a matowy wyświetlacz został wyposażony w matrycę EWV.

Źródło zdjęć: © Asus Laptop 17 cali Asus ROG Strix G17

W cenie około 6000 zł można cieszyć się konfiguracją z procesorem AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB RAM, dyskiem SSD 512 GB oraz grafiką Nvidia GeForce RTX 3060 i AMD Radeon Graphics. Podsumowując, jest to dobra opcja do odpalania wielu gier, przeglądania internetu, a także pracy.

Najlepszy laptop 17 cali – MSI GP76 Leopard

MSI GP76 Leopard to laptop wyposażony w 17,3-calowy matowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 i wysokim odświeżaniu na poziomie 240 Hz. Jest to wydajny sprzęt mogący spełnić większość oczekiwań swoich użytkowników, którzy mogą być zainteresowani realizacją służbowych obowiązków, a w wolnych chwilach również graniem w bardziej wymagające gry.

Źródło zdjęć: © MSI Laptop 17 cali MSI GP76 Leopard