Laptop z ekranem 15 cali to dobry kandydat na sprzęt do biura, home office, przeglądania internetu i rozrywki w postaci np. oglądania ulubionych seriali. Nie będzie to urządzenie o tak wysokim stopniu mobilności jak chociażby 13-calowe laptopy, ale nadal można bez problemu zabierać je w podróż.