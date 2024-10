NASK ostrzega o wiadomościach "od skarbówki". Zawierają link

Polacy mogą otrzymać wiadomość SMS z informacją o rzekomej możliwości odebrania należnych pieniędzy. Pod pretekstem zwrotu podatku (nie do końca uzasadnionym w tym momencie roku), oszuści wysyłają SMS-y z fałszywym linkiem i zachęcają do jego kliknięcia. Łącze prowadzi na spreparowaną stronę rządową, gdzie pojawia się informacja o możliwości odebrania ponad tysiąca złotych prosto na konto.

Oczywiście taki mechanizm nie istnieje, a cała akcja jest spreparowana. Jeśli odbiorca nie zorientuje się, że to próba oszustwa, docelowo zamiast zyskać, wyłącznie straci pieniądze. W kolejnych krokach formularza oszuści proszą bowiem wpierw o wybranie banku, potem zaś podanie wszystkich danych uwierzytelniających. Ofiara bezmyślnie przepisująca do kolejnych okienek login, hasło i jednorazowy kod z SMS-a z banku, przekaże je prosto na ręce atakujących. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy.