Starsze procesory EPYC 3 generacji, czyli Milan otrzymają dodatek 3D V-Cache, który tak jak będzie mieć to miejsce w odświeżonych Ryzenach znacznie zwiększy pamięć podręczną trzeciego poziomu (L3). Nowe odświeżone jednostki serwerowe będą dysponować do 768 MB, co przełoży się na poprawę wydajności w niektórych zastosowaniach nawet do 50 proc.