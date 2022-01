Szósty rekordowy rok z rzędu. Raport finansowy Intela

Osiągnięte wyniki byłby jeszcze lepsze, gdyby nie przeznaczenie ogromnych środków na rozbudowę możliwości produkcyjnych półprzewodników w Europie , USA i Malezji w ramach Intel Foundry Services. W czwartym kwartale 2021 r. Intel odnotował przychody w wysokości 19,5 mld USD, co stanowi niewielki wzrost o 4 proc. w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku. Marża brutto wyniosła z kolei 55,4 proc.

Gorzej wygląda sytuacja z dochodem netto, który spadł w porównaniu do poprzednich kwartałów. W 2021 r. firma zanotowała 4,6 mld zysku, ale jest mniej o 21 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Spadek jest zbiegiem paru okoliczności, z których pierwszym są wspomniane już inwestycje, a drugim jest fakt, że w ubiegłym roku Intel nie wypuścił w czwartym kwartale nowej serii procesorów mobilnych tak jak miało to miejsce w 2020 roku kiedy pojawiły się układy Tiger Lake.

Przekładając wynik na działy, to przychody centrum danych wzrosły o 20 proc. do 7,3 mld USD, a jedną z przyczyn jest duże zapotrzebowanie ze strony klientów rządowych. Podobnie było w dziale zajmującym się internetem rzeczy (IoT), który zanotował 15 proc. wzrost. Z kolei dział zajmujący się pamięcią NAND oznaczony jako Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG) zniknął wskutek jego zakupu przez SK hynix dokonanego pod koniec 2021 roku.

Jedynym stratnym działem w stosunku do zeszłorocznego wyniku był Client Computing Group (CCG), który zaliczył spadek przychodów o 7 proc. Patrząc po dostawach produktów, to Intel mocno ucierpiał na dochodach ze sprzedaży laptopów. Warto zaznaczyć, że mobilne procesory Alder Lake trafią na rynek dopiero w tym kwartale.

Inaczej wygląda sytuacja z komputerami stacjonarnymi, gdzie Intel zaliczył wzrost o 19 proc. rok do roku. Niebagatelny wpływ na to miały dostawy procesorów Alder Lake, które należą do kategorii produktów wysokomarżowych.