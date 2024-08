Nieodebrane połączenie? Zastanów się, zanim oddzwonisz

Wangiri to oszustwo znane także jako "one call" - polega na tym, że oszust dzwoni na nasz numer i szybko się rozłącza, licząc, że oddzwonimy na międzynarodowy numer zarejestrowany jako płatny. Oddzwonienie na taki numer skutkuje obciążeniem kosztami dzwoniącego. Poszkodowany dowie się o tym najpewniej dopiero po otrzymaniu najbliższej faktury za telefon.

Połączenia te najczęściej realizowane są z "egzotycznych", zagranicznych lokalizacji. Do najczęściej widywanych należą numery z kierunkowymi +373, +39 czy +223 , ale to tylko przykłady. Gdy oddzwonimy, operator może naliczyć dodatkowe opłaty za połączenie z numerem premium, o ile usługa nie została wcześniej zablokowana w umowie.

Warto zauważyć, że oszuści usprawnili technikę wangiri do tego stopnia, że połączenia są często odbierane przez automatyczne systemy, a na linii nadal słychać sygnał oczekiwania. Może to zmylić odbiorcę, który może sądzić, że opłaty jeszcze nie naliczono, jako że połączenie wydaje się być nadal oczekujące. W praktyce połączenie trwa, a dodatkowy koszt doliczany jest do rachunku dzwoniącego.