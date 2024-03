Telefon z nieznanego numeru - jak się zachować?

Gdy dzwoni telefon, a połączenie realizowane jest z nieznanego lub zastrzeżonego numeru, nie każdy wie, jak powinien się zachować. O ile nie jest to sytuacja służbowa, w której odbieranie połączeń od nieznajomych jest naturalne, warto odpowiedzialnie podejść do rozmowy z nieznajomym.

związane z realizacją jakiejś usługi, przedstawienia oferty czy konieczności kontaktu z daną osobą z innego telefonu, fałszywe, prowadzące do różnego rodzaju prób oszustwa lub utraty pieniędzy. Aby rozpoznać te połączenia, można zastosować kilka metod.

Co do zasady trzeba pamiętać, że sam fakt odebrania na terenie Polski połączenia z dowolnego numeru (nawet zagranicznego lub zastrzeżonego) nie prowadzi do naliczenia dodatkowych opłat. Zagrożeniem są konsekwencje samej rozmowy - rozmówca może na przykład podszywać się pod bankowca i stosować socjotechnikę, by nakłonić swoją ofiarę do różnych działań. W efekcie wystraszona ofiara może wykonać różne czynności prowadzące do strat finansowych.

Telefon od nieznajomego. Czy oddzwonić?

Pomijając kwestię moralną, oddzwanianie na nieznane numery co do zasady jest pewnym ryzykiem. Łączymy się bowiem z numerem, który może być płatny, zwłaszcza, gdy jest zagraniczny i konsekwencją będą dodatkowe opłaty w roamingu - to już kwestia zależna od konkretnego planu operatora komórkowego.

Podobny efekt przynosi oszustwo znane jako wangiri lub one call. Oszuści celowo dzwonią do wybranych osób na tyle krótko, by odebranie połączenia nie było możliwe. Odbiorca widzi wówczas na liście "nieodebrany" numer. Jeśli odruchowo oddzwoni, by wyjaśnić sytuację, naraża się na problem - w tym przypadku dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone, zwłaszcza w przypadku roamingu do odległych krajów i kiedy dodatkowo numer jest płatny (a stąd bierze się zysk oszustów).

Dzwoni nieznany numer. Jak go sprawdzić?

Jeśli telefony z nieznanych numerów to częste zjawisko, z pewnością każdy zastanawiał się, jak sprawdzić, skąd dzwoni dana osoba. Można wykorzystać do tego kilka narzędzi. Kiedy połączenie jest nieodebrane, najprostszy sposób to przepisanie numeru do wyszukiwarki przy komputerze. W sieci funkcjonuje przynajmniej kilka serwisów zbierających opinie o nieznanych numerach od użytkowników, w tym: nieznany-numer.pl

infonumer.pl

ktoto.info

numerytelefonu.com

Wszystkie wymienione serwisy pomogą sprawdzić, czy wcześniej dany numer był już wyszukiwany jako nieznany lub podejrzany. Zdobyte tak informacje pomogą zdecydować, czy warto dalej interesować się połączeniem z takim numerem.

Z kolei chcąc uzyskiwać informacje o nieznanych numerach na bieżąco, warto rozważyć instalację dodatkowej aplikacji, takiej jak Truecaller czy Odebrać telefon? Obydwie w czasie rzeczywistym analizują numery przychodzących połączeń i ostrzegają o tych rozmówcach, którzy są już znani, jako potencjalnie niebezpieczni. Słysząc dzwoniący telefon, użytkownik od razu dowiaduje się na ekranie, czy warto odebrać połączenie.

Nieznany telefon: skąd oszust zna mój numer?

Numery telefonów losowych osób trafiają w ręce oszustów zazwyczaj w konsekwencji wycieków danych, których w praktyce nie da się kontrolować. Później kolejne paczki z numerami potencjalnych ofiar do atakowania trafiają najczęściej na czarny rynek, skąd trafiają do baz dzwoniących.

Z takiej bazy nie da się "wypisać". Pozostaje ręczne blokowanie niechcianych numerów poprzez wpisywanie ich na czarną listę, po weryfikacji przynajmniej raz, że dany dzwoniący jest potencjalnym zagrożeniem.

Jak zablokować niechciane połączenia?

Chcąc zablokować wszystkie połączenia przychodzące z nieznanych numerów (co może być przydatne na przykład w telefonie dziecka), wystarczy skorzystać z ustawień w smartfonie. Zwykle w ustawieniach związanych z listą kontaktów można zaznaczyć opcję, która spowoduje automatyczne odrzucanie wszelkich prób połączenia przez osoby niewpisane na listę kontaktów.

Blokowanie nieznanych numerów w ustawieniach Samsunga © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Analogicznie można się zabezpieczyć przed nieświadomym wykonywaniem połączeń na płatne numery - choć to temat do zrealizowania w kontakcie z konkretnym operatorem komórkowym. Zwykle jest jednak możliwe odgórne zablokowanie takich połączeń, przez co nawet w roztargnieniu nie uda się zadzwonić na numer, który jest dodatkowo płatny.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie te rozwiązania mają nie tylko zalety. W podbramkowej sytuacji bezpieczeństwa może się bowiem okazać, że założone wcześniej blokady utrudniają kontakt z daną osobą, do której trzeba się dodzwonić w nietypowy sposób, na przykład z zastrzeżonego numeru.

